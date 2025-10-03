LIVE MotoGP GP Indonesia 2025 in DIRETTA | tra poco le pre-qualifiche Bagnaia in cerca di risposte

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08.55 5? e si comincia con le pre-qualifiche. 08.52 Pista di Mandalika molto tecnica. Fondamentale la confidenza con l’anteriore, per via di alcuni punti di frenata particolarmente importanti. 08.49 Condizioni ideali per le pre-qualifiche: il sole fa capolino e i piloti dovranno valutare il degrado delle gomme. 08.46 Aprilia è un bel punto di domanda per questo fine-settimana. Dopo l’incidente di Jorge Martin, tutto affidato a Marco Bezzecchi che va in cerca di soddisfazioni. 08.43 La prima sessione di libere ha sorriso a una Honda che con Luca Marini è andata decisamente forte. 🔗 Leggi su Oasport.it

