CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del week end del GP d’Indonesia, tappa del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito di Mandalika day-2 dell’appuntamento asiatico nel quale i piloti saranno chiamati a un impegno di non poco conto, dal momento che quest’oggi bisognerà massimizzare la prestazione nelle qualifiche e nella Sprint Race. Un venerdì molto complicato per la Ducati ufficiale, con entrambi i suoi piloti fuori dalla Q2. Marc Marquez e Francesco Bagnaia non sono riusciti a rientrare nel novero della top-10 nelle pre-qualifiche, facendo tanta fatica nell’avere il giusto feeling con l’anteriore. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Indonesia 2025 in DIRETTA: qualifiche nella notte, Sprint al mattino