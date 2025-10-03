LIVE MotoGP GP Indonesia 2025 in DIRETTA | Marini parte forte nelle pre-qualifiche Bagnaia in crescita e caduta di Marc Marquez

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.11 Bagnaia si migliora e si porta in quinta posizione a 0.714 dalla vetta occupata da Marini. Marc Marquez è 12° a 1.139. 09.10 Bezzecchi migliora la sua prestazione e si porta in terza posizione a 0.635 da Marini. Il romagnolo gira con due medie. 09.09 Bezzecchi si porta in quarta posizione a 0.888 da un Marini super con le morbide. 09.08 Ci sono bandiere gialle per il t-2 e nel t-3 per quanto è accaduto con Marc Marquez: scivolata innocua per lui, subito ripartito. 09.07 Luca Marini si porta in testa col tempo di 1:30.838 a precedere di 0.725 Aldeguer. 🔗 Leggi su Oasport.it

