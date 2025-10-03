LIVE MotoGP GP Indonesia 2025 in DIRETTA | Bezzecchi svetta nelle pre-qualifiche Bagnaia e Marc Marquez in Q1

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.08 E’ tutto per questa DIRETTA LIVE. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 10.08 La marca che ha la maggior presenza in top-10 è la Yamaha, un fattore da considerare. Sicuramente, impressiona il dato negativo per la Ducati Factory, ci sarà da lavorare nella scuderia di Borgo Panigale. 10.06 Un grande Marco Bezzecchi ha impressionato in queste pre-qualifiche, ottenendo con l’Aprilia il crono di 1:29.240 a precedere di 0.408 Aldeguer (Ducati Gresini) e di 0.424 Pedro Acosta (KTM). Bene Luca Marini con la Honda a 0.490. Fuori dalla top-10 qualificante per la Q2 entrambi i piloti della Ducati ufficiale: 11° Marc Marquez a 0. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Indonesia 2025 in DIRETTA: Bezzecchi svetta nelle pre-qualifiche. Bagnaia e Marc Marquez in Q1

