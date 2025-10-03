CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08.28 Alle sue spalle troviamo Pedro Acosta (Red Bull KTM) a 136 millesimi, autore di diversi ottimi giri, rovinati da errori assortiti, mentre è terzo Marco Bezzecchi (Aprilia) a 237 millesimi che si conferma sempre ai piani alti delle classifiche in questa seconda parte di stagione e che si mette alle spalle gli acciacchi fisici della tappa giapponese. 08.25 La miglior prestazione della FP1 porta la firma di Luca Marini (Honda HRC) in 1:30.809 dando la conferma che la moto nipponica stia crescendo passo dopo passo e che, in tracciati nei quali le curve le fanno da padrone, può dire la sua. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Indonesia 2025 in DIRETTA: Bagnaia in cerca di risposte, pre-qualifiche dalle 09.00 italiane