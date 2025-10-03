LIVE MotoGP GP Indonesia 2025 in DIRETTA | Bagnaia in cerca di risposte pre-qualifiche dalle 09.00 italiane
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08.28 Alle sue spalle troviamo Pedro Acosta (Red Bull KTM) a 136 millesimi, autore di diversi ottimi giri, rovinati da errori assortiti, mentre è terzo Marco Bezzecchi (Aprilia) a 237 millesimi che si conferma sempre ai piani alti delle classifiche in questa seconda parte di stagione e che si mette alle spalle gli acciacchi fisici della tappa giapponese. 08.25 La miglior prestazione della FP1 porta la firma di Luca Marini (Honda HRC) in 1:30.809 dando la conferma che la moto nipponica stia crescendo passo dopo passo e che, in tracciati nei quali le curve le fanno da padrone, può dire la sua. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: motogp - indonesia
Quando la prossima gara di MotoGP? GP Indonesia 2025: programma, orari, tv, streaming
MotoGP, GP Indonesia 2025: programma, orari, tv, streaming, guida SKY e TV8
MotoGp Indonesia: circuito, precedenti e orari tv
MotoGP Indonesia 2025: Marini brilla nelle libere, Márquez solido, Bagnaia in difficoltà: Il primo turno di prove libere del Gran Premio d’Indonesia, sul tracciato di Mandalika, ha visto Luca Marini firmare il miglior tempo. Il pilota HRC ha… http://dlvr.it/TNRZF2 # - X Vai su X
#MotoGP #MotoGP2025 #Mandalika #IndonesianGP #Motorionline #Michelin pronta alla sfida Indonesiana del Mandalika International Street Circuit I dettagli nel primo commento Vai su Facebook
LIVE MotoGP, GP Indonesia 2025 in DIRETTA: Bagnaia cerca conferme - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP d'Indonesia, tappa del Mondiale 2025 di MotoGP. Segnala oasport.it
Diretta MotoGp/ Prove libere live streaming video tv (Gp Indonesia 2025 Mandalika, oggi 4 ottobre) - Diretta MotoGp: il Motomondiale si sposta a Mandalika per il Gp Indonesia 2025, oggi avremo le prime due sessioni di prove libere. Come scrive ilsussidiario.net