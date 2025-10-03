LIVE MotoGP GP Indonesia 2025 in DIRETTA | Acosta svetta nelle pre-qualifiche Ducati ufficiali in difficoltà

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.49 Marc Marquez è settimo a 0.845 e ora Bagnaia è scalato in 14ma posizione. Ducati ufficiali in difficoltà. 09.48 Bezzecchi si riporta in testa col crono di 1:29.240 a precedere di 0.478 Acosta e di 0.746 Marini. Bagnaia migliora, ma è solo decimo a 1.267. 09.48 Acosta in 1:29.718 precede di 0.122 Bezzecchi e di 0.641 Rins. Marini è quarto a 0.692. Bagnaia si lancia anche per il suo giro. 09.47 Marc Marquez si migliora e si porta in sesta posizione a 0.801 da Bezzecchi. Acosta scalza il romagnolo ed è primo in 1:29.718. 09.45 Ci si preparara a 15? molto intensi per stabilire i qualificati a Q2 e Q1. 🔗 Leggi su Oasport.it

