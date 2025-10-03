LIVE MotoGP GP Indonesia 2025 in DIRETTA | Acosta svetta nelle pre-qualifiche Bagnaia in crescita e caduta di Marc Marquez
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.26 Bezzecchi migliora e si porta in vetta in 1:29.903, primo pilota ad abbattere il muro dell’1:30. 09.26 Bezzecchi si migliora e si porta in seconda posizione a 0.171 da Pedro Acosta. 09.25 Bagnaia torna in pista, attualmente 14°, mentre Marc Marquez è 17°. 09.24 Honda che si conferma in grande forma, visto che Mir stampa il 3° tempo a 0.304. 09.22 Siamo in attesa di una risposta dei piloti Ducati ufficiale. 09.20 Acosta si porta davanti a tutti in 1:30.435 a precedere di 0.178 Luca Marini e di 0.395 Marco Bezzecchi. Bagnaia è 12° a 0.855 ai box e Marc Marquez 14° a 1. 🔗 Leggi su Oasport.it
