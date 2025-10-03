LIVE F1 GP Singapore 2025 in DIRETTA | via alla FP1! Ferrari studia il set-up a Marina Bay
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.30 VIA ALLA FP1!!! 11.29 Ci si prepara una prima sessione di libere in cui le condizioni saranno particolari, ci si aspetta una pista anche piuttosto sporca. 11.27 Quello di Singapore è un Gran Premio sempre particolare per i piloti che a causa delle condizioni climatiche rischiano di perdere durante la gara di perdere fino a cinque chilogrammi! In questo week end potrebbe pure piovere, di sicuro farà caldissimo. La FIA corre ai ripari e in modo ufficiale ha stabilito che i piloti hanno la possibilità di indossare durante la gara i giubbotti refrigeranti. 🔗 Leggi su Oasport.it
