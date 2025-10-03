LIVE F1 GP Singapore 2025 in DIRETTA | Verstappen ci crede Ferrari per un sussulto d’orgoglio
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del Gran Premio di Singapore 2025, valevole come diciottesimo capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il circuito cittadino di Marina Bay rappresenta un banco di prova fondamentale per capire se la corsa al titolo rimarrà un discorso a due tra i piloti McLaren oppure se ci sarà ancora spazio per una piccola possibilità di rimonta da parte di Max Verstappen. Il fenomeno olandese della Red Bull è reduce infatti da due successi consecutivi che gli hanno consentito di avvicinarsi da -104 a -69 rispetto al leader della generale Oscar Piastri e da -70 a -44 nei confronti di Lando Norris. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Nuoto, Mondiali 2025 in DIRETTA: si comincia con le battere del quinto giorno a Singapore
Mondiali Nuoto 2025 Sky e NOW: in diretta da Singapore pallanuoto, tuffi, nuoto artistico e acque libere
LIVE Italia-Singapore, Mondiali pallanuoto femminile 2025 in DIRETTA: impegno morbido per il Setterosa
Formula 1 2025, Gp di Singapore: orari diretta tv e streaming
Formula 1 oggi, gli orari e dove vedere il GP Singapore in tv: confereza piloti alle 12.30