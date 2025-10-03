LIVE F1 GP Singapore 2025 in DIRETTA | si comincia con la FP1 alle 11.30 Ferrari in cerca di soluzioni

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.59 Monza e Baku erano però delle piste da basso carico aerodinamico che esaltavano le caratteristiche della RB21 e non mettevano in evidenza i punti di forza della MCL39, mentre a Singapore sulla carta dovrebbe ribaltarsi la situazione. 10.56 Il fenomeno olandese della Red Bull è reduce infatti da due successi consecutivi che gli hanno consentito di avvicinarsi da -104 a -69 rispetto al leader della generale Oscar Piastri e da -70 a -44 nei confronti di Lando Norris. 10.53 Il circuito cittadino di Marina Bay rappresenta un banco di prova fondamentale per capire se la corsa al titolo rimarrà un discorso a due tra i piloti McLaren oppure se ci sarà ancora spazio per una piccola possibilità di rimonta da parte di Max Verstappen. 🔗 Leggi su Oasport.it

