LIVE F1 GP Singapore 2025 in DIRETTA | Norris svetta nella FP1 a Marina Bay Ferrari studia il set-up
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.51 Leclerc migliora e ora è quarto a 0.107 da Norris. Secondo è Verstappen a 0.021. 11.50 Norris si porta al comando con le gomme dure in 1:32.493 a precedere di 0.021 Verstappen e di 0.099 Alonso. Hamilton è quarto a 0.541 e Leclerc settimo a 0.686. Antonelli nono a 0.942. 11.48 Hamilton ora è terzo a 0.442 da Alonso e dietro anche a Verstappen. Quinto Leclerc a 0.587. 11.47 Leclerc migliora e si porta in quarta posizione a 0.587 da Alonso, Hamilton settimo a 0.875. 11.45 Alonso con le gomme medie si porta davanti a tutti in 1:32.592 a precedere di 0. 🔗 Leggi su Oasport.it
