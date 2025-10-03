LIVE F1 GP Singapore 2025 in DIRETTA | Leclerc comanda nella FP1 Verstappen all’inseguimento 6° Hamilton

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.18 Nel frattempo Russell e Antonelli girano con le gomme medie: 10° il britannico a 0.873 e 13° l’italiano a 1.282. 12.16 Arriva Piastri con la McLaren, che si porta a in terza posizione a 0.215, immediatamente davanti a Norris. Hamilton è settimo a 0.554. 12.15 I piloti stanno cercando di capire come gestire la gomma morbida nell’arco di tutto il giro. Si rischia di spingere troppo nel t-1 e poi perdere nel resto. 12.13 Hamilton migliora il suo tempo, pur con un errore a 0.554 da Leclerc. Il monegasco fa un errore nel t-2 e non migliora, Verstappen sale in seconda posizione a 0. 🔗 Leggi su Oasport.it

