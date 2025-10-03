LIVE F1 GP Singapore 2025 in DIRETTA | le McLaren volano in FP2 bandiera rossa per un incidente di Russell
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.19 Russell a muro! Incidente in curva 16 per il britannico, che danneggia la sua Mercedes riuscendo comunque a rientrare lentamente ai box. BANDIERA ROSSA! 15.17 Botta e risposta tra i piloti McLaren, con Piastri che si prende la leadership della classifica in 1’31?716 precedendo Norris di soli 7 millesimi. Bene Hamilton, 3° con la Ferrari a un decimo. 15.15 Leclerc completa un buon giro ed è 6° con la Ferrari a 450 millesimi dal leader, mentre Sainz vola con la Williams avvicinandosi a 80 millesimi da Norris. 15.14 Hadjar risponde a Lawson e si porta in scia al compagno di squadra neozelandese, attestandosi in quarta posizione assoluta con la Racing Bulls a 446 millesimi dal best lap di Norris. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: singapore - diretta
LIVE Nuoto, Mondiali 2025 in DIRETTA: si comincia con le battere del quinto giorno a Singapore
Mondiali Nuoto 2025 Sky e NOW: in diretta da Singapore pallanuoto, tuffi, nuoto artistico e acque libere
LIVE Italia-Singapore, Mondiali pallanuoto femminile 2025 in DIRETTA: impegno morbido per il Setterosa
Al via la prima sessione di libere a Singapore Segui la cronaca in diretta #F1 #SingaporeGP - X Vai su X
Formula 1 2025, Gp di Singapore: orari diretta tv e streaming Tutte le informazioni sul Gp di Formula 1 di Marina Bay del 5 ottobre, che sarà trasmesso in diretta su Sky e differita su TV8. #formula1 - facebook.com Vai su Facebook
F1 Gp Singapore diretta prove libere: LIVE Marina Bay fp1, Hamilton e Leclerc a caccia del felling - La cronaca in tempo reale delle prove libere del Gp di Singapore, prova del mondiale di F1 2025 che si corre sul tracciato di Marina Bay ... Riporta sport.virgilio.it
DIRETTA F1 | GP Singapore 2025: Live Prove Libere 2 [TEMPI E FOTO] - Amici di Motorionline, rieccoci collegati con il Marina Bay Street Circuit per la diretta del secondo turno di prove libere del Gran Premio di Singapore! Come scrive f1grandprix.motorionline.com