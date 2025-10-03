LIVE F1 GP Singapore 2025 in DIRETTA | le McLaren volano in FP2 bandiera rossa per un incidente di Russell

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.19 Russell a muro! Incidente in curva 16 per il britannico, che danneggia la sua Mercedes riuscendo comunque a rientrare lentamente ai box. BANDIERA ROSSA! 15.17 Botta e risposta tra i piloti McLaren, con Piastri che si prende la leadership della classifica in 1’31?716 precedendo Norris di soli 7 millesimi. Bene Hamilton, 3° con la Ferrari a un decimo. 15.15 Leclerc completa un buon giro ed è 6° con la Ferrari a 450 millesimi dal leader, mentre Sainz vola con la Williams avvicinandosi a 80 millesimi da Norris. 15.14 Hadjar risponde a Lawson e si porta in scia al compagno di squadra neozelandese, attestandosi in quarta posizione assoluta con la Racing Bulls a 446 millesimi dal best lap di Norris. 🔗 Leggi su Oasport.it

