LIVE F1 GP Singapore 2025 in DIRETTA | Lawson e Russell a muro FP2 a singhiozzo per le bandiere rosse

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.50 L’episodio verrà investigato al termine della sessione e non va esclusa una possibile penalità in griglia per Leclerc. 15.49 Incredibile ma vero: Norris ha danneggiato l’ala anteriore della sua McLaren all’interno della pit-lane dopo un contatto con la Ferrari di Leclerc. Totalmente incolpevole il britannico, perché il monegasco della Rossa ha avuto il via libera per uscire dal box proprio nel momento in cui stava transitando la MCL39. 15.47 Ci siamo! La sessione riparte a 13 minuti dallo scadere. 15.43 Il video dell’incidente di Liam Lawson con la Racing Bulls in uscita di curva 17: Nooo! Liam Lawson hits the wall at Turn 17 and stops at the pit entry Here’s what happened #F1 #SingaporeGP pic. 🔗 Leggi su Oasport.it

