11.18 Hamilton è ottimista su quanto si potrà fare con la Ferrari: " Si, sono molto confidente. Abbiamo imparato molto dalle ultime due gare, stiamo facendo progressi e ci sentiamo meglio in macchina. L'esecuzione non è stata perfetta nell'ultimo week end, ma abbiamo imparato molto da quella, e spero che questo fine settimana potremo capitalizzare quanto appreso dagli errori fatti e continuare a progredire ", ha sottolineato. 11.15 Giorni particolari per Lewis Hamilton. In avvicinamento al week end del GP di Singapore, Lewis ha pianto la scomparsa del suo affezionato cane Roscoe.

© Oasport.it - LIVE F1, GP Singapore 2025 in DIRETTA: Ferrari in cerca di soluzioni a Marina Bay, FP1 dalle 11.30 italiane