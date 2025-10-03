LIVE F1 GP Singapore 2025 in DIRETTA | Alonso precede Leclerc nella FP1 4° Hamilton Verstappen e McLaren non forzano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.26 1:35.640 per Leclerc in questo tempo d’attacco con gomme soft. 12.25 Ultimi minuti dedicati alla simulazione del passo gara. 12.24 Ci si avvia alla conclusione di un turno in cui l’Aston Martin di Alonso ha mostrato un ottimo potenziale. 12.21 Meno di 10? alla fine e turno tutto da interpretare. Hamilton in tutto questo si è portato in quarta posizione a 0.363. 12.19 Alonso si porta in vetta con l’Aston Martin in 1:31.117 a precedere di 0.149 Leclerc e di 0.275 Verstappen. Piastri e Norris in quarta e quinta posizione, ovvato Hamilton. 12.18 Nel frattempo Russell e Antonelli girano con le gomme medie: 10° il britannico a 0. 🔗 Leggi su Oasport.it

