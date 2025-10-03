LIVE F1 GP Singapore 2025 in DIRETTA | Alonso precede Leclerc nella FP1 4° Hamilton Verstappen e McLaren in gestione FP2 dalle 15.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.30 BANDIERA A SCACCHI!!! 12.29 Red Bull lavora con carburante nel serbaoio, montando gomme dure. Verstappen al 4° passaggio è andato in crescendo in 1:36.1. 12.28 Tanto traffico in pista in questo momento, quindi tempi da prendere in considerazione fino a un certo punto. 12.26 1:35.640 per Leclerc in questo tempo d’attacco con gomme soft. 12.25 Ultimi minuti dedicati alla simulazione del passo gara. 12.24 Ci si avvia alla conclusione di un turno in cui l’Aston Martin di Alonso ha mostrato un ottimo potenziale. 12.21 Meno di 10? alla fine e turno tutto da interpretare. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Singapore 2025 in DIRETTA: Alonso precede Leclerc nella FP1, 4° Hamilton. Verstappen e McLaren in gestione, FP2 dalle 15.00

