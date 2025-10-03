LIVE F1 GP Singapore 2025 in DIRETTA | alle 15.00 la FP2 primo vero confronto diretto verso le qualifiche

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.30 Buon pomeriggio amici di OA Sport e ben ritrovati per la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Singapore 2025, diciottesimo atto stagionale del Mondiale di Formula Uno. 12.37 E’ tutto per questa DIRETTA LIVE. Appuntamento per la FP2 alle 15.00 italiane. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 12.37 Da capire quello che accadrà nella FP2, dove vedremo meno team che giocheranno a carte coperte. Una seconda sessione in cui ci saranno le medesime condizioni delle qualifiche e della gara. 12.35 Fernando Alonso, dunque, davanti a tutti in 1:31. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Singapore 2025 in DIRETTA: alle 15.00 la FP2, primo vero confronto diretto verso le qualifiche

In questa notizia si parla di: singapore - diretta

LIVE Nuoto, Mondiali 2025 in DIRETTA: si comincia con le battere del quinto giorno a Singapore

Mondiali Nuoto 2025 Sky e NOW: in diretta da Singapore pallanuoto, tuffi, nuoto artistico e acque libere

LIVE Italia-Singapore, Mondiali pallanuoto femminile 2025 in DIRETTA: impegno morbido per il Setterosa

Al via la prima sessione di libere a Singapore Segui la cronaca in diretta #F1 #SingaporeGP - X Vai su X

Formula 1 2025, Gp di Singapore: orari diretta tv e streaming Tutte le informazioni sul Gp di Formula 1 di Marina Bay del 5 ottobre, che sarà trasmesso in diretta su Sky e differita su TV8. #formula1 - facebook.com Vai su Facebook

F1 Gp Singapore diretta prove libere: LIVE Marina Bay fp1, Hamilton e Leclerc a caccia del felling - La cronaca in tempo reale delle prove libere del Gp di Singapore, prova del mondiale di F1 2025 che si corre sul tracciato di Marina Bay ... Si legge su sport.virgilio.it

F1, orari GP Singapore: dove vederlo su Sky e Now in tv, streaming e repliche - Da oggi a domenica 5 ottobre un nuovo weekend da non perdere su Sky con la Formula 1 che torna in pista e arriva a Singapore: oggi le prove libere dalle 11. Segnala sport.sky.it