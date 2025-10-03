LIVE Errani Paolini-Hsieh Ostapenko WTA Pechino 2025 in DIRETTA | azzurre a caccia della finale!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Sara Errani e Jasmine Paolini e la coppia composta da Jelena Ostapenko e Su-Wei Hsieh, valido per la semifinale del WTA 1000 di Pechino, che le due azzurre hanno vinto nel corso della passata stagione. Le campionesse olimpiche giocano, forse, quella che è la finale anticipata del torneo che affrontano da favorite. Il percorso di Errani e Paolini inizia nei sedicesimi di finale, con la sfida vinta 2-0 (6-3, 6-2) contro la coppia Irina Khromacheva e Aldila Sutjiadi, mentre agli ottavi hanno superato brillantemente Lyudmyla Kichenok e Ellen Perez 2-0 (6-3, 6-0). 🔗 Leggi su Oasport.it
