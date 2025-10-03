CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Giocatori in campo! 12:45 Cobolli che vuole eguagliare il 3° turno ottenuto nel 2024 e quindi pareggiare i 50 punti acquisiti. 12:42 Partita ostica per il romano, che si trova al momento in 22^ posizione virtuale. Vincendo oggi accorcerebbe sulla top 20, che ha già presidiato nel mese di luglio dopo il roboante QF a Wimbledon. 12:39 Nardi ha perso, adesso speriamo che possa avanzare Cobolli! 11:42 Nardi perde il primo set, speriamo riesca a rimontare: poi Cobolli! 11:00 Inizia Nardi-Perricard, poi il romano!! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro di 2° turno, ma di esordio nel Masters 1000 di Shanghai (CHN) del romano Flavio COBOLLI, opposto all’ostico iberico Jaume Munar. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Cobolli-Munar, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: giocatori in campo!