CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro di 2° turno, ma di esordio nel Masters 1000 di Shanghai (CHN) del romano Flavio COBOLLI, opposto all’ostico iberico Jaume Munar. Testa di serie numero 23 del torneo orientale, Cobolli vuole rimettersi a macinare vittorie dopo la sconfitta al secondo turno a Pechino per mano del giovane fenomeno Learner Tien in due parziali. All’esordio aveva regolato ancora Andrey Rublev, vittoria che comunque aveva stupito per la resilienza nel rimontare in entrambi i parziali del gladiatore romano. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Cobolli-Munar, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: esordio tutt’altro che semplice