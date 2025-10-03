LIVE Cobolli-Munar ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | esordio tutt’altro che semplice
Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell'incontro di 2° turno, ma di esordio nel Masters 1000 di Shanghai (CHN) del romano Flavio COBOLLI, opposto all'ostico iberico Jaume Munar. Testa di serie numero 23 del torneo orientale, Cobolli vuole rimettersi a macinare vittorie dopo la sconfitta al secondo turno a Pechino per mano del giovane fenomeno Learner Tien in due parziali. All'esordio aveva regolato ancora Andrey Rublev, vittoria che comunque aveva stupito per la resilienza nel rimontare in entrambi i parziali del gladiatore romano.
In questa notizia si parla di: cobolli - munar
Dove vedere in tv Cobolli-Munar, ATP Shanghai 2025: orario, programma, streaming
Prosegue il torneo a Shanghai! Ecco tutti gli italiani di scena a Shanghai: Mattia Bellucci se la vede contro Machac Luca Nardi prosegue contro Mpetshi Perricard Flavio Cobolli esordisce al secondo turno contro Munar Gli orari sono indicativi e potre
Sette italiani (tutti under 25) al secondo turno di Shanghi. Quanti ne passeranno al terzo? Arnaldi - Fokina Darderi - Bu Musetti - Comesana Cobolli - Munar Nardi - Mpetshi Bellucci - Machac Sinner - Altmaier #TdTpronostici25
