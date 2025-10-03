LIVE Cobolli-Munar 5-7 1-6 ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | finisce male l’avventura del romano in Cina

Oasport.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE e l’avventura di Flavio COBOLLI nel 1000 di Shanghai, lo ritroveremo nel finale di stagione sul cemento indoor. Un saluto sportivo! 14:31 Due ace pari, sono cinque i doppi falli del romano. Addirittura 89% di punti vinti con la prima per Munar, e il 65% con la seconda. Romano troppo scarico per fare partita contro un rivale da appena 4 gratuiti. 14:30 Avrà modo di riposarsi in vista del rush finale Cobolli, che metterà fine alla splendida comunque andrà cavalcata del 2025. Oggi, la benzina è terminata sul break subito sul 5-6 nel primo parziale. 🔗 Leggi su Oasport.it

live cobolli munar 5 7 1 6 atp shanghai 2025 in diretta finisce male l8217avventura del romano in cina

© Oasport.it - LIVE Cobolli-Munar 5-7, 1-6, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: finisce male l’avventura del romano in Cina

In questa notizia si parla di: cobolli - munar

Dove vedere in tv Cobolli-Munar, ATP Shanghai 2025: orario, programma, streaming

LIVE Cobolli-Munar, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: esordio tutt’altro che semplice

LIVE Cobolli-Munar, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: giocatori in campo!

live cobolli munar 5Cobolli-Munar diretta Shanghai: segui la sfida di oggi di tennis live - Munar, al settimo game consecutivo, mette le mani sulla gara. Scrive msn.com

live cobolli munar 5LIVE Cobolli-Munar, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: serve una reazione immediata dopo Pechino - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell'incontro di 2° turno, ma di esordio nel Masters ... Riporta oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Live Cobolli Munar 5