LIVE Cobolli-Munar 5-7 1-6 ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | finisce male l’avventura del romano in Cina

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE e l’avventura di Flavio COBOLLI nel 1000 di Shanghai, lo ritroveremo nel finale di stagione sul cemento indoor. Un saluto sportivo! 14:31 Due ace pari, sono cinque i doppi falli del romano. Addirittura 89% di punti vinti con la prima per Munar, e il 65% con la seconda. Romano troppo scarico per fare partita contro un rivale da appena 4 gratuiti. 14:30 Avrà modo di riposarsi in vista del rush finale Cobolli, che metterà fine alla splendida comunque andrà cavalcata del 2025. Oggi, la benzina è terminata sul break subito sul 5-6 nel primo parziale. 🔗 Leggi su Oasport.it

