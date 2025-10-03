CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Dritto vincente lungoriga Cobolli. Che beffa, arriva ora la prima chance del match di brekkare l’iberico. Bastava veramente poco. 30-30 Gran risposta e poi il vincente di dritto. Il problema è che adesso è tardi. 30-15 Errore di dritto Munar. Sensazione che, per lui, basti tenere la palla in campo. 30-0 Palla corta in rete. 15-0 In rete il dritto. 1-5 Toglie quantomeno lo zero dallo score il romano. 40-30 Lob vincente. 30-30 Servizio e dritto. 15-30 Servizio e dritto. 0-30 In rete il dritto. 0-15 Scambio di fino vinto da Munar. 0-5 Prosegue il parziale allucinante subito da Cobolli, che si è totalmente spento sul 5-6. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Cobolli-Munar 5-7, 1-5, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: d'orgoglio evita lo 0-6 il romano