LIVE Cobolli-Munar 5-7 1-5 ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | d’orgoglio evita lo 0-6 il romano
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Dritto vincente lungoriga Cobolli. Che beffa, arriva ora la prima chance del match di brekkare l’iberico. Bastava veramente poco. 30-30 Gran risposta e poi il vincente di dritto. Il problema è che adesso è tardi. 30-15 Errore di dritto Munar. Sensazione che, per lui, basti tenere la palla in campo. 30-0 Palla corta in rete. 15-0 In rete il dritto. 1-5 Toglie quantomeno lo zero dallo score il romano. 40-30 Lob vincente. 30-30 Servizio e dritto. 15-30 Servizio e dritto. 0-30 In rete il dritto. 0-15 Scambio di fino vinto da Munar. 0-5 Prosegue il parziale allucinante subito da Cobolli, che si è totalmente spento sul 5-6. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: cobolli - munar
Dove vedere in tv Cobolli-Munar, ATP Shanghai 2025: orario, programma, streaming
LIVE Cobolli-Munar, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: esordio tutt’altro che semplice
LIVE Cobolli-Munar, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: giocatori in campo!
#Cobolli-#Munar diretta Shanghai: segui la sfida di oggi di tennis live - X Vai su X
Prosegue il torneo a Shanghai! Ecco tutti gli italiani di scena a Shanghai: Mattia Bellucci se la vede contro Machac Luca Nardi prosegue contro Mpetshi Perricard Flavio Cobolli esordisce al secondo turno contro Munar Gli orari sono indicativi e potre - facebook.com Vai su Facebook
Cobolli-Munar diretta Shanghai: segui la sfida di oggi di tennis live - Munar, al settimo game consecutivo, mette le mani sulla gara. Riporta msn.com
LIVE Cobolli-Munar, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: serve una reazione immediata dopo Pechino - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell'incontro di 2° turno, ma di esordio nel Masters ... Riporta oasport.it