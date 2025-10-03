CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-4 E allora, palla di dritto Munar. Finisce qui verosimilmente. Che crollo. 30-40 Scambio che pareva vinto, non scende a rete il romano e poi Munar pesca a scambio riaperto il rovescio lungoriga vincente. Tutto dalla sua amici, ecco il match point sostanziale. 30-30 Vincente di dritto in cross Cobolli. 15-30 Sbaglia di poco il rovescio che avrebbe chiuso la partita l’iberico. 0-30 Spinge di dritto e fa punto Munar. 0-3 Nuovo gratuito. Romano al lumicino. 40-30 Serve&volley pregevole dell’iberico. Ma se regali un break da 40-15 e parti da 30-0 con due errori il gioco successivo, poi diventa tutto molto complicato. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Cobolli-Munar 5-7, 0-4, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: parziale di 0-6 in corso