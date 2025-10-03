LIVE Cobolli-Munar 5-7 0-1 ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | romano spalle al muro nel 2° set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Nooooooo! Gratuito in mezzo alla rete di dritto. Non è questo il Cobolli che conosciamo. Altra seconda 40-30 Butta via il rovescio in palleggio Cobolli. Si assottiglia il margine. 40-15 Gran seconda in kick vincente! Super! 30-15 Splendido vincente inside out dal centro. Deve calmarsi, rallentare e giocare con senno Cobolli! 15-15 Ricamo che si ferma in rete dopo l’ottimo kick. 15-0 Non risponde per fortuna al kick sulla seconda di rovescio Munar. 0-1 Mamma mia, quattro errori. Adesso arriva un gioco già da spalle al muro. 40-0 Fuori anche questo rovescio, mani sui fianchi e sguardo all’angolo. 🔗 Leggi su Oasport.it

