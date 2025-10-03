CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-6 A zero Munar. 40-0 Fuori il rovescio difensivo. 30-0 Servizio e tocco. 15-0 Niente, non si riesce a prendere margine sul suo turno di battuta. Era stato favoloso il rovescio lungoriga, meno l’approccio e la volèe di rovescio del romano. 5-5 Servizio e smash! 40-15 Solito errore di ‘noia’ di Cobolli sul 40-0. Dovrà imparare anche a gestire questi game sulla carta già vinti ma che possono riaprirsi ed essere fatali talvolta. 40-0 ACE! 30-0 Servizio e dritto. 15-0 Tira su lo slice in modo eccellente Cobolli con il dritto e gioca un profondissimo inside in. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Cobolli-Munar 5-6, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: si arriverà al tie-break nel 1° set?