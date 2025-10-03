LIVE Cobolli-Munar 4-4 ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | si prosegue in lotta nel 1° set
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-4 A quindici il romano! 40-15 Altro kick vincente! 30-15 Risposta nei piedi di dritto e punto Munar. 30-0 Gran kick! 15-0 Slice e dritto di là, poi comodo smash di rimbalzo Cobolli! 3-4 A zero l’iberico, adesso si sono stabilizzati i turni di battuta. 40-0 Attacco slice pregevole e chiusura con lo smash Munar. 30-0 Lungo il dritto in contenimento di Cobolli. 15-0 Altra bella palla corta dell’iberico a segno. Lungo il lob di Flavio. 3-3 Altra prima a sigillare un nuovo game comodo per il romano, che dopo le due chance cancellate sullo 0-1 nulla ha rischiato più. 🔗 Leggi su Oasport.it
