LIVE Cobolli-Munar 2-3 ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | inizio bellico di 1° set
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Attacco slice pregevole e chiusura con lo smash Munar. 30-0 Lungo il dritto in contenimento di Cobolli. 15-0 Altra bella palla corta dell’iberico a segno. Lungo il lob di Flavio. 3-3 Altra prima a sigillare un nuovo game comodo per il romano, che dopo le due chance cancellate sullo 0-1 nulla ha rischiato più. 40-15 Servizio vincente. 30-15 Servizio e comodo tocco di volo Cobolli! 15-15 Terzo doppio fallo. 15-0 Servizio, attacco di dritto e splendida demi-volèe di Cobolli! 2-3 Ancora a quindici Munar. 40-15 Prima vincente. 30-15 Lunga la risposta di rovescio di Cobolli. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: cobolli - munar
Dove vedere in tv Cobolli-Munar, ATP Shanghai 2025: orario, programma, streaming
LIVE Cobolli-Munar, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: esordio tutt’altro che semplice
LIVE Cobolli-Munar, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: giocatori in campo!
Prosegue il torneo a Shanghai! Ecco tutti gli italiani di scena a Shanghai: Mattia Bellucci se la vede contro Machac Luca Nardi prosegue contro Mpetshi Perricard Flavio Cobolli esordisce al secondo turno contro Munar Gli orari sono indicativi e potre - facebook.com Vai su Facebook
Sette italiani (tutti under 25) al secondo turno di Shanghi. Quanti ne passeranno al terzo? Arnaldi - Fokina Darderi - Bu Musetti - Comesana Cobolli - Munar Nardi - Mpetshi Bellucci - Machac Sinner - Altmaier #TdTpronostici25 - X Vai su X
Atp Monte-Carlo, Cobolli al 2° turno: Lajovic battuto in due set - Reduce dal primo titolo Atp in carriera a Bucarest, il romano ha superato il 1° turno del Masters 1000 di Monte- Scrive sport.sky.it
Cobolli al 2° turno all'Atp Amburgo: Sachko battuto in tre set. HIGHLIGHTS - Flavio Cobolli rischia qualcosa, ma alla fine porta a casa la vittoria nell'esordio al torneo Atp 500 di Amburgo. Riporta sport.sky.it