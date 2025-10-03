CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Attacco slice pregevole e chiusura con lo smash Munar. 30-0 Lungo il dritto in contenimento di Cobolli. 15-0 Altra bella palla corta dell’iberico a segno. Lungo il lob di Flavio. 3-3 Altra prima a sigillare un nuovo game comodo per il romano, che dopo le due chance cancellate sullo 0-1 nulla ha rischiato più. 40-15 Servizio vincente. 30-15 Servizio e comodo tocco di volo Cobolli! 15-15 Terzo doppio fallo. 15-0 Servizio, attacco di dritto e splendida demi-volèe di Cobolli! 2-3 Ancora a quindici Munar. 40-15 Prima vincente. 30-15 Lunga la risposta di rovescio di Cobolli. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Cobolli-Munar 2-3, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: inizio bellico di 1° set