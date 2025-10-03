LIVE Cobolli-Munar 1-2 ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | inizio bellico di 1° set
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-2 A quindici Munar. 40-15 In rete anche il dritto difensivo. 30-15 Non risponde sulla seconda Cobolli. 15-15 Prima vinceente. 0-15 Comanda con il dritto e chiude il romano! 1-1 Servizio rovescio e smash a rimbalzo. Dieci minuti per il primo turno di battuta di Flavio! A-40 Seconda vincente di Cobolli. 40-40 Doppio fallo. 40-A Spinge con il dritto ma non chiude Munar, poi è largo il dritto in cross. 40-40 Prima vincente. 40-A Sotterra lo smash Flavio, forse i riflettori hanno giocato un brutto scherzo. Seconda palla break. 40-40 Con il rovescio Munar. A-40 Prima vincente. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: cobolli - munar
Dove vedere in tv Cobolli-Munar, ATP Shanghai 2025: orario, programma, streaming
LIVE Cobolli-Munar, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: esordio tutt’altro che semplice
LIVE Cobolli-Munar, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: giocatori in campo!
Prosegue il torneo a Shanghai! Ecco tutti gli italiani di scena a Shanghai: Mattia Bellucci se la vede contro Machac Luca Nardi prosegue contro Mpetshi Perricard Flavio Cobolli esordisce al secondo turno contro Munar Gli orari sono indicativi e potre - facebook.com Vai su Facebook
Sette italiani (tutti under 25) al secondo turno di Shanghi. Quanti ne passeranno al terzo? Arnaldi - Fokina Darderi - Bu Musetti - Comesana Cobolli - Munar Nardi - Mpetshi Bellucci - Machac Sinner - Altmaier #TdTpronostici25 - X Vai su X
LIVE Cobolli-Munar, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: serve una reazione immediata dopo Pechino - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell'incontro di 2° turno, ma di esordio nel Masters ... Segnala oasport.it
Masters 1000 Shanghai, Munar-Cobolli: l’azzurro ha più chance di passare il turno - Flavio Cobolli comincia il suo percorso al Masters 1000 di Shanghai sfidando lo spagnolo Jamie Munar. Secondo agimeg.it