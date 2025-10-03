LIVE Cobolli-Munar 1-2 ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | inizio bellico di 1° set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-2 A quindici Munar. 40-15 In rete anche il dritto difensivo. 30-15 Non risponde sulla seconda Cobolli. 15-15 Prima vinceente. 0-15 Comanda con il dritto e chiude il romano! 1-1 Servizio rovescio e smash a rimbalzo. Dieci minuti per il primo turno di battuta di Flavio! A-40 Seconda vincente di Cobolli. 40-40 Doppio fallo. 40-A Spinge con il dritto ma non chiude Munar, poi è largo il dritto in cross. 40-40 Prima vincente. 40-A Sotterra lo smash Flavio, forse i riflettori hanno giocato un brutto scherzo. Seconda palla break. 40-40 Con il rovescio Munar. A-40 Prima vincente. 🔗 Leggi su Oasport.it

