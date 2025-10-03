LIVE Cobolli-Munar 0-1 ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | iniziato il match

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Largo il dritto di Cobolli. 30-0 Largo il rovescio di Munar. 15-0 Primo lungo scambio, lo vince il romano. 0-1 A trenta Munar. 40-30 Vincente di dritto in cross Cobolli. 40-15 Primo punto per il romano. 40-0 Largo il dritto in manovra del romano. 30-0 Errore di rovescio di Cobolli. 15-0 Prima slice a segno. Jaume Munar al servizio Giocatori in campo! 12:45 Cobolli che vuole eguagliare il 3° turno ottenuto nel 2024 e quindi pareggiare i 50 punti acquisiti. 12:42 Partita ostica per il romano, che si trova al momento in 22^ posizione virtuale. Vincendo oggi accorcerebbe sulla top 20, che ha già presidiato nel mese di luglio dopo il roboante QF a Wimbledon. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Munar 0-1, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: iniziato il match

