LIVE Bolelli Vavassori-Peers Zielinski ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | servono punti per la qualificazione alle Finals
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di primo turno del tabellone di doppio maschile del Masters 1000 di Shanghai 2025 che vede di fronte la coppia azzurra formata da Simone BOLELLI e Andrea VAVASSORI opposti a PeersZielinski. Ostico primo incontro qui in Cina per gli azzurri, che devono assolutamente battere la coppia non testa di serie ma comunque quotata formata dall’australiano John Peers e dal bombardiere polacco Zielinski. Questi ultimi non hanno disputato la migliore stagione della carriera e sono già praticamente certi del fatto che la loro stagione terminerà fuori dalle ‘magnifiche 8’ coppie che disputeranno le ATP Finals. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: bolelli - vavassori
ATP Cincinnati 2025, il tabellone di doppio: al via Bolelli/Vavassori e Musetti/Sonego. Compagni stranieri per Cobolli e Darderi
ATP Cincinnati 2025, Bolelli/Vavassori piegano Cash/Tracy ed approdano ai quarti in doppio
LIVE Bolelli/Vavassori-Cash/Tracy 6-3 7-6, ATP Cincinnati 2025 in DIRETTA: gli azzurri battono gli americani e volano ai quarti di finale!
ATP Shanghai, tabellone doppio: esordio ostico per Bolelli/Vavassori, ci sono anche Bublik/Shelton - X Vai su X
GLI AZZURRI IN CAMPO Venerdì 26-9 PECHINO Ore 05:00 Cobolli vs Rublev Ore 09:00 Paolini vs Sevastova Ore 10:30 doppio Bolelli-Vavassori Vs Bonzi-Griekspoor TOKYO Ore 11:00 Berrettini vs Ruud ORE 13:00 Musetti vs Perric - facebook.com Vai su Facebook
Bolelli/Vavassori-Peers/Zielinski, ATP Shanghai 2025: programma, tv, streaming - Simone Bolelli e Andrea Vavassori affronteranno l'australiano John Peers e il polacco Jan Zielinski al primo turno del Masters 1000 di Shanghai. Segnala oasport.it
Roland Garros: Bolelli-Vavassori fuori agli ottavi nel doppio - Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono stati eliminati dal torneo di doppio al Roland Garros, battuti in due set agli ottavi dagli australiani Matthew Ebden e John Peers, col punteggio di 6- Riporta ansa.it