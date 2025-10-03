LIVE | 8ª giornata Rimini-Arezzo 0-1 Varela sblocca il match a metà ripresa
In testa alla classifica assieme al Ravenna con 18 punti dopo 7 giornate, l'Arezzo di mister Bucchi è di scena a Rimini, attuale fanalino di coda del girone B, per proseguire il suo cammino ai vertici della classifica. Più di 300 tifosi amaranto al seguito della squadra.PREPARTITASono in totale. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
LIVE | 8ª giornata, Rimini-Arezzo 0-0 - Negli ultimi 10 campionati disputati dall'Arezzo, il bilancio alla 8ª giornata è di 2 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte. Come scrive arezzonotizie.it