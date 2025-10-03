Lituania toglie bandiera ucraina dal suo ufficio | rimosso ministro della Cultura
Ignotas Adomavi?ius, ministro della Cultura della Lituania, è stato rimosso dopo essere stato in carica solo una settimana. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
In questa notizia si parla di: lituania - toglie
Che si sia trattato di sconfinamenti, interferenze elettromagnetiche ucraine o attacchi provocatori, a questo punto, soprattutto all’industria bellica Nato sembra interessare poco. In particolare a quella dei paesi vicini, come Estonia, Lettonia e Lituania - facebook.com Vai su Facebook
Ucraina celebra Giornata della Bandiera, Zelensky solleva dubbi su intenzioni della Russia prima di incontro con inviato Usa Kellogg - Bandiere ucraine issate sugli edifici governativi e in tutto il Paese per celebrare la Giornata nazionale della Bandiera, che ricorda la spinta all'indipendenza dall'Unione Sovietica nel 1991. Scrive it.euronews.com
Giornata della bandiera ucraina, Zelensky: "Non cederemo la nostra terra agli occupanti" - “Questa bandiera è uno scopo, un obiettivo e un sogno per molti dei nostri cittadini nei territori temporaneamente occupati dell’Ucraina. Segnala affaritaliani.it