Che tempo che fa sta per ripartire e Luciana Littizzetto è più che mai pronta a ricominciare. In attesa di tornare in trasmissione, la comica torinese ha concesso un'intervista a Vanity Fair, nella quale ha espresso il proprio malcontento nei confronti del nostro Paese. Il motivo? La posizione dell'Italia nei confronti della Palestina. "Da spettatrice, vivo quello che sta succedendo con un sentimento di incredulità. La reazione di Israele è fuori dal normale ", ha dichiarato. "Mi fa tristezza che siamo tra i pochi Paesi che non hanno ancora riconosciuto lo Stato della Palestina", ha aggiunto. L'attrice ha poi informato che ha intenzione di usare la parola " genocidio " per definire quanto sta accadendo a Gaza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Littizzetto, bordata contro l'Italia: "Ecco perché mi fa tristezza"