Litiga in strada e accoltella il rivale Denunciato per lesioni e porto d'armi

BRONI (Pavia) È stato denunciato, a piede libero, per lesioni personali aggravate e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. C.N., 32enne di nazionalità nigeriana, senza fissa dimora, è ritenuto il responsabile del ferimento di un coetaneo, nella serata di mercoledì, colpito con una lama, per fortuna senza conseguenze particolarmente gravi, ma aggravato dall'uso dell'arma bianca. I carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Stradella sono intervenuti insieme ai soccorsi sanitari, allertati poco prima delle 20.30, in via Emilia a Broni, nei pressi del bar Milano. Un uomo, poi identificato nel 32enne già noto alle forze dell'ordine per precedenti episodi, stava importunando avventori e proprietario ed è in particolare scoppiata una lite con un coetaneo di nazionalità romena, rimasto ferito da colpi inferti con un coltellino a serramanico.

