Litiga con il fidanzato si getta dall'auto in corsa e batte la testa | 19enne ricoverata in gravi condizioni

Una ragazza di 19 anni nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 3 ottobre, è stata trasporta in elisoccorso dall'ospedale di Piazza Armerina, in provincia di Enna, al Sant'Elia di Caltanissetta per una grave emorragia cerebrale ed è stata portata in sala operatoria. La 19enne si sarebbe gettata da un'auto in corsa durante un litigio con il fidanzato. Indagini in corso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: litiga - fidanzato

Parma, notte di violenza in casa: litiga col fidanzato e gli lancia candeggina addosso

Litiga con il fidanzato e muore dopo una caduta dalle scale: l'allarme nella notte e i soccorsi vani

Tragedia a Genova, trentenne litiga con il fidanzato e muore cadendo dalle scale dopo averlo inseguito

Litiga col fidanzato, apre lo sportello e si lancia dall’auto in corsa: 19enne elisoccorsa http://dlvr.it/TNSSNz #PiazzaArmerina #Notizie #Cronaca - X Vai su X

Litiga con il fidanzato e si lancia dall'auto in corsa, ragazza di 19 anni in fin di vita - , una giovane di 19 anni, è stata trasporta in elisoccorso dall'ospedale di Piazza Armerina (Enna) al Sant'Elia di Caltanissetta ... Riporta msn.com

Litiga con l’ex fidanzata e la spinge in un dirupo, il giudice respinge il patteggiamento: “Troppo pochi 8 mesi” - La gup del Tribunale di Como ha respinto la richiesta di patteggiamento a 8 mesi avanzata dal procuratore e dai difensori del 26enne accusato di lesioni ... Segnala fanpage.it