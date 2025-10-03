Litiga con il fidanzato e si lancia dall' auto in corsa ragazza di 19 anni in fin di vita

Nel tardo pomeriggio di oggi, 3 ottobre, una giovane di 19 anni è stata trasporta in elisoccorso dall'ospedale di Piazza Armerina (Enna) al Sant'Elia di Caltanissetta per una grave. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Litiga con il fidanzato e si lancia dall'auto in corsa, ragazza di 19 anni in fin di vita

