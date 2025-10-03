litiga col fidanzato poi il gesto disperato a soli 19 anni tragedia spaventosa

Una ragazza di 19 anni è stata trasferita d’urgenza in elisoccorso nel tardo pomeriggio dall’ospedale di Piazza Armerina, in provincia di Enna, al Sant’Elia di Caltanissetta. La giovane ha riportato una grave emorragia cerebrale a seguito di un trauma cranico che l’ha ridotta in condizioni critiche. Secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio degli inquirenti, la ragazza si trovava in auto con il fidanzato quando tra i due sarebbe nata un’accesa discussione. Durante il litigio, la 19enne avrebbe improvvisamente aperto la portiera e si sarebbe lasciata cadere dal veicolo in movimento. L’impatto con l’asfalto è stato violento e le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

