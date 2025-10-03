Lite in spiaggia finisce nel sangue uomo accoltellato nei giardinetti
In via Colombo a Torre Annunziata, nei pressi dei giardinetti, un uomo di origini nigeriane è stato accoltellato all'altezza del collo. Trasportato dal personale del 118 dapprima presso l’ospedale di Castellammare di Stabia e successivamente presso l’ospedale del Mare, è stato trattenuto per la. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
