Lite in casa a Udine sud arrivano pattuglie dei carabinieri e della polizia

Udinetoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mattinata movimentata oggi, venerdì 3 ottobre, in via Modica a Udine, dove si è resa necessaria la presenza di tre pattuglie dei carabinieri per sedare una lite scoppiata all’interno di una palazzina al civico 34. Secondo le prime ricostruzioni, a fronteggiarsi sarebbero stati una donna di. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lite - casa

Rosignano | Segue fino a casa un 45enne dopo una lite stradale e lo accoltella: 32enne arrestato

Chiamò il 112 durante una lite in casa, oggi 16enne diventa poliziotto per un giorno a Roma: la storia

Lite in una casa famiglia, minore aggredisce i poliziotti e finisce nei guai

lite casa udine sudLite in casa a Udine sud, arrivano pattuglie dei carabinieri e della polizia - Urla e minacce in una palazzina di Udine, sul posto agenti in tenuta anti sommossa per sedare una lite famigliare ... udinetoday.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Lite Casa Udine Sud