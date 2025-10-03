L'Italia si mobilita per la Global Sumud Flotilla | continuiamo a parlarne al Rumore Festival
Ti aspettiamo sabato 4 ottobre alle 11.40 per parlare della Global Sumud Flotilla al Rumore Festival di Fanpage.it. Uno spazio per trarre le somme su quanto accaduto negli ultimi giorni e tenere alta l'attenzione sugli equipaggi che ora si trovano in un centro detentivo israeliano. 🔗 Leggi su Fanpage.it
#Mobilita. La Presidente di TTS Italia, Rossella Panero, sarà parte attiva della IX Conferenza Nazionale della Sharing Mobility di lunedì 6 ottobre dalle 10.00, a Roma. https://tinyurl.com/5xsk2mpy - X Vai su X
- Cosa pensi di questa Italia che si mobilita per Gaza? - Hanno forzato quel blocco che sta provando carestia e fame. Hanno mostrato al mondo intero che cosa bisogna fare e la gente lo ha capito. Riccardo Iacona a #ilcavalloelatorre - facebook.com Vai su Facebook
Global Sumud Flotilla, rimpatrio attivisti italiani: quando inizierà e chi pagherà spese - Leggi su Sky TG24 l'articolo Global Sumud Flotilla, rimpatrio attivisti italiani: quando inizierà e chi pagherà spese ... Lo riporta tg24.sky.it
Presidi a oltranza per la Global Sumud Flotilla in tutta Italia. L’equipaggio di terra si mobilita - Dopo la prima, straordinaria reazione all’attacco israeliano alle barche della Global Sumud Flotilla, la mobilitazione continua in tutta Italia con un ... Si legge su pressenza.com