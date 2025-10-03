L'Italia si mobilita per la Global Sumud Flotilla | continuiamo a parlarne al Rumore Festival

Fanpage.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ti aspettiamo sabato 4 ottobre alle 11.40 per parlare della Global Sumud Flotilla al Rumore Festival di Fanpage.it. Uno spazio per trarre le somme su quanto accaduto negli ultimi giorni e tenere alta l'attenzione sugli equipaggi che ora si trovano in un centro detentivo israeliano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

italia mobilita global sumudGlobal Sumud Flotilla, rimpatrio attivisti italiani: quando inizierà e chi pagherà spese - Leggi su Sky TG24 l'articolo Global Sumud Flotilla, rimpatrio attivisti italiani: quando inizierà e chi pagherà spese ... Lo riporta tg24.sky.it

italia mobilita global sumudPresidi a oltranza per la Global Sumud Flotilla in tutta Italia. L’equipaggio di terra si mobilita - Dopo la prima, straordinaria reazione all’attacco israeliano alle barche della Global Sumud Flotilla, la mobilitazione continua in tutta Italia con un ... Si legge su pressenza.com

