L' Italia si ferma per Gaza | le immagini dai cortei da Nord a Sud

Milano, 3 ott. (askanews) - L'Italia si è fermata per Gaza, in una giornata di sciopero nazionale organizzata dai sindacati Cgil e Usb che ha visto la mobilitazione di centinaia di migliaia di persone in tutta Italia, 2 milioni secondo la Cgil, in tantissime manifestazioni che hanno animato oltre 100 città. Oltre 300mila persone a Roma al corteo partito da Piazza Vittorio fino alla stazione Termini, almeno 100mila persone a Milano, dove c'è stato qualche momento di tensione col blocco della tangenziale Est; e poi ancora Napoli, con una incursione dei manifestanti nel porto, e Torino, dove la protesta si è concentrata intorno alla Italian Tech week a cui partecipavano Ursula von der Leyen, Jeff Bezos e John Elkann; ma anche le città di provincia sono state teatro di proteste, come Brescia e Ferrara. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L'Italia si ferma per Gaza: le immagini dai cortei da Nord a Sud

In questa notizia si parla di: italia - ferma

Ricostruzione Ucraina, Giorgetti: Ferma intenzione dell'Italia rimanere al fianco di Kiev – Il video

Europeo U18 Basket femminile, il cammino dell’Italia si ferma ai quarti contro la Francia

Mondiali di pallanuoto femminile 2025: L’Italia si ferma ai quarti, vince l’Ungheria 12-9

Oggi l’Italia si ferma: trasporti, uffici e scuole coinvolti nello sciopero generale. - X Vai su X

La Flotilla nell'area a rischio, "l'Italia ci vuole sabotare". Meloni: "Si fermi". La Marina israeliana pronta ad entrare in azione. La nave Alpino si ferma. Tel Aviv: "Attivisti legati ad Hamas" #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

L’Italia si ferma per Gaza: le immagini dai cortei da Nord a Sud - (askanews) – L’Italia si è fermata per Gaza, in una giornata di sciopero nazionale organizzata dai sindacati Cgil e Usb che ha visto la mobilitazione di centinaia di migliaia di persone ... Da askanews.it

Sciopero per Gaza, le immagini della manifestazione di Milano - Sono migliaia le persone che sono radunate a Porta Venezia, a Milano, per la manifestazione in solidarietà verso la causa palestinese e in risposta agli attacchi israeliani contro la missione ... italiaoggi.it scrive