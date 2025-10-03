L' Italia si ferma per Gaza Landini | Le piazze saranno piene Tutti gli stop e i disagi

Agi.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Treni, metro, scuole, sanità, amministrazione pubblica: l'Italia si ferma per Gaza. E' il venerdì nero dei disagi, ma anche della contestazione politica e sociale. I sindacati hanno proclamato lo stop in difesa della missione umanitaria della Global Sumud Flotilla, "aggredita dall'esercito israeliano, e in segno di solidarietà verso la popolazione palestinese". Previste manifestazioni in tutto il Paese: " Le piazze italiane saranno strapiene ", ha assicurato il segretario della Cgil, Maurizio Landini, a Radio Anch'io. "Bisognerebbe essere fieri di questa dimostrazione umanitaria di fraternità e solidarietà". 🔗 Leggi su Agi.it

l italia si ferma per gaza landini le piazze saranno piene tutti gli stop e i disagi

© Agi.it - L'Italia si ferma per Gaza. Landini: "Le piazze saranno piene". Tutti gli stop e i disagi

In questa notizia si parla di: italia - ferma

Ricostruzione Ucraina, Giorgetti: Ferma intenzione dell'Italia rimanere al fianco di Kiev – Il video

Europeo U18 Basket femminile, il cammino dell’Italia si ferma ai quarti contro la Francia

Mondiali di pallanuoto femminile 2025: L’Italia si ferma ai quarti, vince l’Ungheria 12-9

italia ferma gaza landiniL’Italia si ferma per Gaza: scontro totale sullo sciopero -  Landini stavolta manifesta nelle città con i sindacati di base. Scrive editorialedomani.it

italia ferma gaza landiniSciopero per Gaza il 3 ottobre, il garante: “Illegittimo”. Landini: “Protesta confermata”. Fonti Mit: "Chi parteciperà pagherà le conseguenze" - La Commissione di garanzia sugli scioperi, riunitasi oggi, ha valutato illegittimo lo sciopero generale proclamato per domani, 3 ottobre, in violazione dell’obbligo legale di preavviso, previsto dalla ... Secondo affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Italia Ferma Gaza Landini