AGI - Treni, metro, scuole, sanità, amministrazione pubblica: l'Italia si ferma per Gaza. E' il venerdì nero dei disagi, ma anche della contestazione politica e sociale. I sindacati hanno proclamato lo stop in difesa della missione umanitaria della Global Sumud Flotilla, "aggredita dall'esercito israeliano, e in segno di solidarietà verso la popolazione palestinese". Previste manifestazioni in tutto il Paese: " Le piazze italiane saranno strapiene ", ha assicurato il segretario della Cgil, Maurizio Landini, a Radio Anch'io. "Bisognerebbe essere fieri di questa dimostrazione umanitaria di fraternità e solidarietà". 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - L'Italia si ferma per Gaza. Landini: "Le piazze saranno piene". La replica di Salvini: "Pa...