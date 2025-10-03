L' italia si ferma per Gaza e la Flotilla stop dagli ospedali agli autobus | venerdì 3 ottobre lo sciopero generale

L'Italia si ferma per Gaza per la Flotilla. Da Milano a Roma, passando per Napoli e Palermo, nella giornata di oggi, 3 ottobre, è stato indetto uno sciopero generale che coinvolge diversi settori, dai mezzi di trasporto alla scuola, fino alla sanità. La protesta è stata indetta dalla Cgil in. 🔗 Leggi su Anconatoday.it