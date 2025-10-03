AGI - Da Nord a Sud del Paese decine di migliaia di persone hanno aderito allo sciopero e alle manifestazioni organizzate da Cgil e sindacati autonomi a sostegno di Gaza. Tante le criticità, con diversi snodi del trasporto bloccati, tensioni e scontri con le forze dell'ordine. In molte città, i cortei si sono sdoppiati, da una parte la manifestazione che proseguiva lungo i percorsi concordati con le questure, dall'altra, spesso con una presenza più massiccia di persone, chi cercava un' azione simbolicamente più forte. Tensioni e scontri nelle principali città. A Milano i manifestanti pro Palestina sono partiti da Porta Venezia e hanno poi occupato la tangenziale Est, con i reparti antisommossa che hanno usato idranti e fumogeni per disperderli, con lancio di sassi e petardi da parte dei dimostranti. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - L'Italia manifesta per Gaza. La Cgil, "2 milioni in piazza". Il Viminale: "No, sono 400mila"