L' Italia manifesta per Gaza La Cgil 2 milioni in piazza Il Viminale | No sono 400mila

Agi.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Da Nord a Sud del Paese decine di migliaia di persone hanno aderito allo  sciopero  e alle  manifestazioni  organizzate da  Cgil  e  sindacati autonomi  a sostegno di  Gaza. Tante le  criticità, con diversi snodi del  trasporto  bloccati,  tensioni  e  scontri  con le  forze dell'ordine. In molte città, i  cortei  si sono sdoppiati, da una parte la  manifestazione  che proseguiva lungo i percorsi concordati con le questure, dall'altra, spesso con una presenza più massiccia di persone, chi cercava un' azione  simbolicamente più forte. Tensioni e scontri nelle principali città. A  Milano  i  manifestanti pro Palestina  sono partiti da  Porta Venezia  e hanno poi occupato la  tangenziale Est, con i reparti  antisommossa  che hanno usato  idranti  e  fumogeni  per disperderli, con lancio di  sassi  e  petardi  da parte dei  dimostranti. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - L'Italia manifesta per Gaza. La Cgil, "2 milioni in piazza". Il Viminale: "No, sono 400mila"

italia manifesta gaza cgilCortei Gaza, la diretta: Cgil: più di due milioni di persone in 100 piazze. A Milano e Torino pietre contro le forze dell'ordine. Cariche e lancio oggetti in autostrada a Bologna - 30 Sciopero generale dei lavoratori del comparto pubblico e privato per ... Come scrive ilgazzettino.it

italia manifesta gaza cgilScioperi per Gaza: per la Cgil più di 2 milioni in 100 piazze. Viminale: 400mila partecipanti in 29 manifestazioni - Oggi lo sciopero generale indetto da sindacati di base e Cgil in solidarietà alla Flotilla, giudicato dal garante illegittimo per mancato preavviso ... Da ilsole24ore.com

