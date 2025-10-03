L’Italia inquina meno ma paga più tasse ambientali E la colpa è delle maxi-accise sui carburanti

Lanotiziagiornale.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Italia inquina meno, ma ha tasse ambientali più alte rispetto alla media europea. Cittadini e imprese, infatti, nel nostro Paese pagano 11,1 miliardi in più rispetto agli altri Stati membri, con un aggravio che un’analisi di Confartigianato stima in 188 euro pro capite. Dalla ventunesima edizione della convention Energies & Transition High School in corso a Domus de Maria (Cagliari), emerge che il prelievo fiscale ambientale in Italia raggiunge i 54,2 miliardi, una cifra pari al 2,5% del Pil. Ovvero mezzo punto percentuale in più rispetto alla media Ue. E questo maggior prelievo si ha nonostante l’impatto ambientale dell’Italia sia inferiore, secondo lo studio, dell’8,4% rispetto al resto dell’Unione. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

l8217italia inquina meno ma paga pi249 tasse ambientali e la colpa 232 delle maxi accise sui carburanti

© Lanotiziagiornale.it - L’Italia inquina meno, ma paga più tasse ambientali. E la colpa è delle maxi-accise sui carburanti

In questa notizia si parla di: italia - inquina

Giustizia climatica in Italia: per la Cassazione chi inquina (e fa violare i target) va davanti al giudice. Pure Eni

Se l’acciaio inquina solo in Italia

l8217italia inquina meno pagaL’Italia inquina meno, ma paga più tasse ambientali. E la colpa è delle maxi-accise sui carburanti - L'Italia paga tasse ambientali più alte della media Ue, pur inquinando meno. Scrive lanotiziagiornale.it

Cerca Video su questo argomento: L8217italia Inquina Meno Paga