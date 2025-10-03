L’Italia in marcia per Gaza | Più di 2 milioni di persone in piazza in oltre cento città Ma sulla marea umana è scontro totale tra Meloni e Conte

3 ott 2025

È un’onda travolgente quella che attraversa oggi l’Italia, da nord a sud: sterminati cortei, numeri incalcolabili, una marea umana che sta invadendo le strade di oltre cento città. Dalla Capitale a Milano, da Torino a Napoli, da Venezia a Palermo, decine di migliaia di manifestanti hanno risposto all’appello della Cgil e dei sindacati di base per lo sciopero generale in solidarietà con la popolazione palestinese e con la Global Sumud Flotilla. La Cgil parla, in una nota, di più di due milioni di persone in piazza in oltre 100 città italiane, di cui 300mila solo a Roma. L’adesione media nazionale allo sciopero generale, comunica il sindacato, è intorno al 60%. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

