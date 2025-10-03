L’Italia in marcia per Gaza | al via i cortei in oltre cento città Ma sulla marea umana è scontro totale tra Meloni e Conte

È un’onda travolgente quella che attraversa oggi l’Italia, da nord a sud: sterminati cortei, numeri incalcolabili, una marea umana che sta invadendo le strade di oltre cento città. Dalla Capitale a Milano, da Torino a Napoli, da Venezia a Palermo, decine di migliaia di manifestanti hanno risposto all’appello della Cgil e dei sindacati di base per lo sciopero generale in solidarietà con la popolazione palestinese e con la Global Sumud Flotilla. Ma la giornata è segnata anche da un durissimo scontro politico. Giuseppe Conte accusa Giorgia Meloni di essere “il primo agitatore delle piazze”, di “provocare lo scontro sociale per soffocare il dissenso” e di “spaccare il Paese”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

