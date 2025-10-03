Lissone aspetta la Coppa Agostoni 2025 | da Gimondi al messicano Del Toro una gara che fa ancora sognare

Lissone (Monza e Brianza) – Ci sarà anch e Isaac Del Toro alla 78esima edizione della Coppa Ugo Agostoni-Giro delle Brianze, tassello indiscusso delle cosiddette “ Classiche d’Autunno ” che, assieme alla Tre Valli Varesine e alla Coppa Bernocchi, costituisce il Trittico Lombardo. Domenica la città si fermerà per salutare la gara internazionale di ciclismo professionisti, organizzata dallo Sport Club Mobili Lissone, e lustrarsi gli occhi con i grandi campioni. Come quelli entrati nell’albo d’oro: da Gimondi a Merckx, a Zilioli, Bitossi, De Wlaeminck, Moser, Saronni, Battaglin, Fondriest, Konyshev, Bugno, Cassani, Tafi, Ullrich, Casagrande, Jalabert, Visconti, Gavazzi, Modolo, Pozzato, Moscon, Lutzenko. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

